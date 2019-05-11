Клопп: Бьорндален — это Беккенбауэр, Пеле и Мур в одном лице

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален посетил домашний матч «Ливерпуля», где пообщался с главным тренером клуба Юргеном Клоппом. По словам футбольного специалиста, он давно ждал этой встречи.



«Не думаю, что у Уле-Эйнара здесь больше поклонников, чем у меня. В Англии понятия не имеют, что такое биатлон. Они задавались вопросом, кем был этот норвежец, но когда я услышал его имя, сказал: «Да, я хочу встретиться с ним. Где и когда я могу это сделать?».



Это как встреча с Мохаммедом Али в боксе. Бьорндален — биатлонист. Пытаюсь объяснить англичанам: это Франц Беккенбауэр, Пеле и Бобби Мур в одном лице.



Уле-Эйнар — один из самых подготовленных спортсменов, которых я видел. Он был потрясающим. Быть на вершине так долго, когда молодые спортсмены голодны до побед и постоянно прессингуют тебя, это удивительно. У него 13 олимпийских медалей и более 40 медалей Кубка мира. Многие никогда не смогут выиграть даже одной. То, что он завоёвывал их снова и снова, делает его таким особенным», — приводит слова Клоппа TV2.