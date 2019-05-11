Дзюдоисты Ярцев и Хубецов стали пятыми на турнире «Большого шлема» в Баку

Российские дзюдоисты остались без медалей во второй день турнира «Большого шлема», который проходит в Баку (Азербайджан). В шаге от пьедестала остановились Денис Ярцев (до 73 кг) и Алан Хубецов (до 81 кг).

Ярцев в финале группы В уступил будущему победителю турнира Хитдаяту Гейдарову из Азербайджана, а в поединке за бронзу — его соотечественнику Тельману Валиеву. Хубецов в финале группы проиграл болгарину Ивайло Иванову, а в схватке за бронзу – бельгийцу Маттиасу Кассе.

Накануне бронзовым призёром в весовой категории до 60 кг стал россиянин Яго Абуладзе.

Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Баку, Азербайджан

Мужчины. Весовая категория до 73 кг

1. Хитдаят Гейдаров (Азербайджан).

2. Тогар Бутбул (Израиль).

3. Рустам Оруджов и Тельман Валиев (оба – Азербайджан).

5. Денис Ярцев (Россия)

До 81 кг

1. Саги Муки (Израиль).

2. Ивайло Иванов (Болгария).

3. Маттиас Кассе (Бельгия) и Тато Григолашвили (Грузия).

5. Алан Хубецов (Россия).