«Ростов-Дон» впервые в истории сыграет в финале гандбольной Лиги чемпионов

Гандболистки команды «Ростов-Дон» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов. В полуфинальном матче «Финала четырёх», который проходит в Будапеште (Венгрия), российская команда нанесла поражение французскому «Мецу» со счётом 27:25.

Самой результативной в составе «Ростов-Дона» стала Анна Вяхирева, забившая 7 мячей, 5 раз отличилась Лоис Аббинг. По 4 мяча забили Юлия Манагарова и Владлена Бобровникова.

В финале «Ростов-Дон» встретится с венгерским «Дьёром», который в полуфинале обыграл норвежский «Виперс» — 31:22.

В «Финале четырёх» Лиги чемпионов «Ростов-Дон» выступает во второй раз в истории. В 2018 году «Ростов-Дон» уступил в полуфинале македонскому «Вардару» (19:25), а в матче за третье место — румынскому «Бухаресту» (30:31).

Гандбол. Лига чемпионов. «Финал четырёх». Женщины. Будапешт, Венгрия

Полуфинал

«Ростов-Дон» (Россия) – «Мец» (Франция) – 27:25 (15:8).