Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти за него замуж

Канадский фигурист Нам Нгуен отреагировал на пост россиянки Евгении Медведевой в «Инстаграме». В комментариях он сделал 19-летней уроженке Москвы предложение руки и сердца.

«Will you marry me?» — написал Нгуен. «Next life» (пер. с англ. «В следующей жизни». — Прим. «Чемпионата»), — ответила Медведева.

Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), серебряным призёром командного чемпионата мира (2017).

В обновлённом рейтинге фигуристок, представленным Международным союзом конькобежцев, Евгения занимает третью строчку. Лидирует её соотечественница Алина Загитова.

Запись доступна в "инстаграме" Медведевой.

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