Японский спринтер выбежал из 10 секунд на стометровке на турнире в США

20-летний японский легкоатлет Абдул Хаким Сани-Браун преодолел стометровку на турнире Southeastern Conference Outdoor Track and Field Championships в Фейетвилле, США, за 9,99 секунды, что на 0,06 секунды лучше предыдущего личного рекорда спортсмена.



Сани-Браун стал вторым спринтером из Японии, кому удалось выбежать из 10 секунд. Два года назад это достижение покорилось Ёсихидэ Кирю, который остаётся действующим рекордсменом страны. Он опережает соотечественника 0,01 секунды.



После финиша Сани-Браун отметил, что ожидал от себя подобного результата, но не зацикливался на преодолении этого барьера. «Знал, что рано или поздно пробегу быстрее 10 секунд. Так что это не было первоочередной мыслью. Я был сосредоточен на том, чтобы приложить все усилия и перенести всё, что узнал в процессе тренировок, на практику и просто сделать то, что должен», — приводит слова спортсмена The Japan Times.



Действующим обладателем мирового рекорда в беге на 100 метров является ямайский спринтер Усэйн Болт. На чемпионате мира 2009 года в Берлине, Германия, он преодолел дистанцию за 9,58 секунды.