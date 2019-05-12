Женская сборная России по пляжному футболу не прошла отбор на Всемирные игры

Женская сборная России по пляжному футболу не сумела отобраться на Всемирные игры, в пятом туре европейского отборочного турнира уступив команде Англии со счётом 3:4.



Анастасия Горшкова открыла счёт, но в концовке первого периода англичанки восстановили равновесие. Во второй двенадцатиминутке представительницы Туманного Альбиона сначала забили мяч, который не был засчитан, однако спустя несколько мгновений всё же вышли вперёд, а в дальнейшем удвоили перевес в счёте.



До второго перерыва Глафира Бажанова сократила разницу, а уже в третьем Наталья Зайцева сравняла счёт — 3:3. Однако сборная Англии благодаря результативному удару Молли Кларк вернула себе лидерство и удержала его до финального свистка.