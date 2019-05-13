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Медведева: знаю, что изучение четверных прыжков может занять несколько лет

Медведева: знаю, что изучение четверных прыжков может занять несколько лет
Другие / Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева, подтвердила, что намерена усложнять свои программы: изучать четверные прыжки, исполнять новые сложные каскады.

«Жизнь всегда улучшается во всём, и фигурное катание тоже улучшается. Я готова совершенствоваться, и знаю, что изучение четверных может занять несколько лет — так же, как было с тройными. Я не за один год выучила все тройные прыжки, и даже работа над одним тройным флипом заняла не один год, а целых три.

Я также могу сделать несколько каскадов с риттбергером, например, не только риттбергер с сальховым, но эти каскады для меня намного сложнее, поэтому мне нужно работать над ними, чтобы сделать каскады более лёгкими в исполнении”, — приводит слова Медведевой Vavel.

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