Губерниев: главный тренер моей мечты — Киркоров

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что примет участие в церемонии открытия ежегодного конкурса «Евровидение», который пройдёт в Тель-Авиве (Израиль). Россию в песенном конкурсе представит Сергей Лазарев.

«И снова мне доверили нести флаг России на красной дорожке церемонии открытия конкурса песни „Евровидение-2019“! У нас отличная сборная команда, верим в успех! Филипп Киркоров — главный тренер моей мечты, Сергей Лазарев готов побеждать. Победим? Как считаете? Займём первое место?» — написал Губерниев.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Полуфиналы музыкального соревнования пройдут 14 и 16 мая. Финал «Евровидения» запланирован на 18 мая. Ранее Дмитрий Губерниев работал комментатором на конкурсе «Евровидение» 2016 года.