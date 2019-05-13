Лауреатами премии «Спорт и Россия-2019» стали более 50 организаций

В Сочи состоялась церемония награждения лауреатов премии «Спорт и Россия-2019» — ежегодного мероприятия, направленного на продвижение и поддержку спорта в России и призванного способствовать повышению интереса бизнеса к спорту и укрепить связи среди профессионального сообщества.



Стоит отметить, что премия и форум проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Российского футбольного союза (РФС) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).



Завершением форума стало выступление Олимпийского чемпиона Александра Легкова. Александр рассказал о своей жизни после завершения профессиональной карьеры, о своём благотворительном проекте «Гонка Легкова», а также ответил на вопросы модератора сессии — главного редактора «Чемпионата» Евгения Слюсаренко.



Продолжением вечера стала торжественная церемония награждения лауреатов премии «Спорт и Россия — 2019". Победителями Премии стали более пятидесяти организаций, в числе которых X-Fit, гостиничный комплекс «Имеретинский», ООО «Европейская юридическая служба», «Баскетбольная Академия Химки», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», Журнал «Главная Ставка», Круглогодичный горный курорт «Роза Хутор», Yota, портал e-Champs, Reemala, Точный фитнес, Фабрика теннисных столов и спортивно-игрового оборудования «СТАРТ ЛАЙН», Лига детского спорта, ООО «Мерк», АО ХК СДС, АО ХК СДС-Уголь, КАО «Азот», «Футболика» школа футбола для детей и другие. Партнерами премии выступили Клиника доктора Мухиной. Оригитея и ЗАО «Мирра-М».

