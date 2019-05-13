Медведева: фигурное катание жёстче, чем футбол

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «Макарена» дала ответы на ряд вопросов.

Вопрос: Что жёстче – фигурное катание или футбол?

Евгения Медведева: Фигурное катание.

В: Почему фанаты фигурного катания иногда жёстче, чем фанаты «Спартака» или ЦСКА на дерби?

Е.М.: За последние два года популярность фигурного катания возросла настолько, что никогда такого не было. Не знаю, что иногда происходит с психикой людей, люди просто сходят с ума иногда. И получается, что на каждые 100 нормальных людей один-два ненормальных, но они понапишут столько комментов, что будет ощущение, что их реально много.

В: Чтобы посоветовала тем, кого часто хейтят?

Е.М.: Когда большое давление на меня было, я удаляла «Инстаграм». Это помогает. Сейчас я сижу в «Инстаграме». У меня такой иммунитет выработался, что хоть что мне пиши, мне вообще всё равно. Посмотрю, посмеюсь, закрою. Но когда давление было большое, перед чемпионатом мира, перед началом сезона, во время сезона, когда были неудачи, я удаляла «Инстаграм» и читала книжки.

В: Твоя подруга отписалась в «Инстаграме». Как поступишь?

Е.М.: Напишу в личку, спрошу «Чё за?» и отпишусь от неё в ответ.