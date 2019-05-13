Синхронистка Ромашина: у нас на костюмах даже есть иероглиф на спине

Российская синхронистка Светлана Ромашина, которая в паре со Светланой Колесниченко одержала победу с программой «Фантастический Токио» на Кубке Европы в Санкт-Петербурге, отметила, что дуэт планирует такое же выступление на предстоящих Олимпийских играх.

«Мы хотим и планируем оставить «Фантастический Токио» для Олимпийских игр. На костюмах даже есть иероглиф на спине, который означает именно «Токио». Что же касается произвольной программы, мы постараемся подготовить новую, которая останется секретом до самого выступления. На самом деле программа готова, но осталась долгая кропотливая работа. Будем смотреть и за соперницами из Китая, наше решение по программам на чемпионат мира зависит и от того, что они покажут, когда начнут выступать в конце мая», — цитирует Ромашину «Московский комсомолец».

Синхронистки Колесниченко и Ромашина опередили украинок на Кубке Европы