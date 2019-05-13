Соперница Ефимовой не выступит на ЧМ по водным видам спорта

Олимпийская чемпионка 2012 года литовская пловчиха Рута Мейлютите пропустит чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает LRT. Состав команды из восьми пловцов объявил генеральный секретарь Литовской федерации плавания Эмилис Вайткайтис.

Мейлютите нарушила антидопинговые правила и ожидает решения о наказании за пропуск трёх допинг-тестов в течение последнего года. Ей грозит дисквалификация на срок до двух лет.

22-летняя Мейлютите – олимпийская чемпионка Лондона-2012 и чемпионка мира на дистанции 100 м брассом. Ей принадлежит мировой рекорд на 100 м брассом (1.02,36). Мейлютите – одна из основных соперниц известной российской брассистки Юлии Ефимовой.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Кванджу (Южная Корея) с 12 по 28 июля.