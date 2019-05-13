Ласицкене сдала девять допинг-проб с января 2019 года

Неоднократная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене сдала девять допинг-проб с января 2019 года, сообщил муж спортсменки Владас Ласицкас.

«Регулярное обновление: российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене с января 2019 года сдала 9 допинг-тестов: 6 проб мочи, 2 пробы на паспорт крови и одна проба крови на стероиды», – написал Ласицкас на своей странице в «Твиттере».

Согласно добавленному скриншоту документа, все допинг-пробы были отрицательными.

В марте 2019 года Ласицкене выиграла чемпионат Европы в помещении в Глазго. Мария входит в число 67 российских легкоатлетов, которые в 2019 году получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных стартах.