Драчёв: Сидоров — мой протеже? Пусть говорят, что хотят

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал включение в состав сборной России на сезон Евгения Сидорова, который занимает 85-е место в рейтинге СБР.
«Он мой протеже? Про протеже – пусть говорят, что хотят. Я сам удивился, когда узнал, что он из Всеволожского района Ленинградской области, где я когда-то работал. Узнал я это из документов, которые пришли из регионов в СБР, когда мы готовили списки для Минспорта. Парень быстро бегает, его кандидатура была утверждена общим решением.
Молодёжная сборная в этом году будет работать вместе с основой – по тем же тренерским планам, на одних стрельбищах и трассах. Каждый спортсмен будет просмотрен в плане его приспособленности в условиях работы в тренировочном режиме", — цитирует Драчёва «Спорт-экспресс».
Первый сбор национальной команды начнётся сегодня, 14 мая, в Алтайском крае.
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