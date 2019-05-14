Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Бабиков пропустит первый сбор из-за проблем со здоровьем

Бабиков пропустит первый сбор из-за проблем со здоровьем
Другие / Биатлон 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что чемпион мира 2017 года Антон Бабиков пропустит первый тренировочный сбор, который стартует сегодня, 14 мая, в Алтайском крае.

«Бабиков проходит курс лечения. Есть проблемы с плечевым суставом и ключицей. Стоял вопрос о том, что необходима операция, а это длительное восстановление. Консилиум врачей принял решение о консервативном лечении. Посмотрим, насколько оно будет эффективно.

Прошедший сезон он отбегал с этой травмой и полноценно не мог себя реализовать. Первый сбор он пропустит. Пусть сначала пройдёт полную реабилитацию, получит допуск от врачей, а потом уже на июньском сборе присоединится к основной команде. Вместо него в основу пока никого не рассматриваем. Давайте сначала дождёмся заключения от врачей, самого спортсмена и его личного тренера», – цитирует Драчёва «Спорт-экспресс».

Бабиков — трёхкратный чемпион Европы, победитель одной личной гонки в рамках Кубка мира.

Бабиков: есть проблемы со здоровьем
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент