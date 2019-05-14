Бабиков пропустит первый сбор из-за проблем со здоровьем

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что чемпион мира 2017 года Антон Бабиков пропустит первый тренировочный сбор, который стартует сегодня, 14 мая, в Алтайском крае.
«Бабиков проходит курс лечения. Есть проблемы с плечевым суставом и ключицей. Стоял вопрос о том, что необходима операция, а это длительное восстановление. Консилиум врачей принял решение о консервативном лечении. Посмотрим, насколько оно будет эффективно.
Прошедший сезон он отбегал с этой травмой и полноценно не мог себя реализовать. Первый сбор он пропустит. Пусть сначала пройдёт полную реабилитацию, получит допуск от врачей, а потом уже на июньском сборе присоединится к основной команде. Вместо него в основу пока никого не рассматриваем. Давайте сначала дождёмся заключения от врачей, самого спортсмена и его личного тренера», – цитирует Драчёва «Спорт-экспресс».
Бабиков — трёхкратный чемпион Европы, победитель одной личной гонки в рамках Кубка мира.
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