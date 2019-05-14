Поршнев — о свадьбе с Морозовой: одной семьёй мы стали гораздо раньше

Российский биатлонист Никита Поршнев, ставший мужем Анастасии Морозовой, поделился впечатлениями от прошедшей свадебной церемонии. Свадьба состоялась 10 мая в Саратове.

«Однозначно этот момент — лучший из того, что случалось в моей жизни, но одной семьёй мы стали гораздо раньше этого дня», — написал Поршнев.

Пост доступен в «инстаграме» Никиты Поршнева.

Поршнев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, победитель Универсиады-2019 в Красноярске в индивидуальной гонке, неоднократный чемпион России.



Морозова — победительница и призёр этапов Кубка IBU и чемпионата России.

Поршнев вошёл в основной состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2019/20, Морозова попала в резервную команду.