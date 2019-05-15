Олимпийская чемпионка по биатлону сообщила о своей болезни

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова сообщила, что заболела перед первым предсезонным сбором.

«Только я могу заболеть перед началом первого сбора», — написала Алимбекова в своём «инстаграме».

Бойфрендом Динары является российский биатлонист Кирилл Стрельцов. Она прилетала в Тюмень в марте, чтобы поддержать возлюбленного на чемпионате России.

23-летняя Алимбекова — чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете. В Кубке мира Динара дебютировала в феврале 2016 года на этапе в Антхольце и заняла 73-е место в спринте.

В 2018 году спортсменка была награждена орденом «За личное мужество» в честь победы на Играх в Пхёнчхане.