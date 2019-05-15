Чемезов завоевал бронзу на этапе чемпионата мира по водно-моторному спорту

С 10 по 12 мая в португальском городе Портимао прошёл первый этап чемпионата мира—2019 по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». В соревнованиях приняли участие 83 спортсмена из 26 стран мира. Среди них – четверо россиян.
Бронзовую награду российской сборной в дисциплине «фристайл» принёс 17-летний Сергей Чемезов, являющийся действующим чемпионом России.
Другие представители российской команды в дисциплине «фристайл», Александр Курамшин и Владислав Воробьёв, заняли шестое и восьмое места соответственно. Ещё один россиянин – чемпион России 2018 года Александр Кабатов выступал в дисциплине Runabout, однако сошёл с дистанции из-за поломки корпуса своего гидроцикла.
Ранее, на этапе чемпионате Европы, который проходил с 3 по 5 мая в Пенафиеле, Португалия, в той же дисциплине на пьедестал поднялся ещё один россиянин Александр Курамшин, спортсмен завоевал серебряную медаль.
- 16 мая 2019
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