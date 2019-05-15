Бобровникова: «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в регулярке, хотим повторить в финале

Полусредний гандбольного клуба «Ростов-Дона» Владлена Бобровникова рассказала, как проходит восстановление команды после «Финала четырёх» Лиги чемпионов, и поделилась мыслями о противостоянии с тольяттинской «Ладой» в борьбе за золотые медали чемпионата России.



«После таких тяжёлых и важных матчей «Финала четырёх» Лиги чемпионов непросто прийти в себя и перестроиться на чемпионат России. Но мы все понимаем, что финальные игры с «Ладой» тоже очень важны. Во-первых, мы должны защитить титул. Во-вторых, первое место даёт право в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, которую мы по-прежнему очень хотим выиграть.



Эмоционально чувствуем себя хорошо, а вот физическое истощение после двух тяжёлых матчей подряд ощущается. Нам дали один выходной, потом началась подготовка к «Ладе». Думаю, времени хватит, чтобы восстановиться, а потом с новыми мыслями и настроем подойти к финалу чемпионата России.



«Лада» – это команда, которая никогда не сдаётся. Накал этих матчей будет очень высоким. Думаю, болельщикам интересно следить за нашим многолетним противостоянием. Будет настоящий бой, и я верю, что мы выйдем из него победителями. В регулярном чемпионате «Ростов-Дон» дважды обыграл «Ладу», хотелось бы повторить это и в финале, не доводя дело до третьего матча», — приводит слова Бобровниковой сайт Федерации гандбола России.