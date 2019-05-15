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Юрлова: подруга советует бегать до 2023-го, сезоны после ОИ у меня удачные

Юрлова: подруга советует бегать до 2023-го, сезоны после ОИ у меня удачные
Другие / Биатлон 0

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт сообщила, что у неё всегда получалось удачно выступать в сезонах после Олимпиад, но сама она не планирует загадывать далеко и не знает, продолжит ли карьеру до Игр-2022.

«У меня есть одна знакомая, она говорит: «Вот видишь, годы после Олимпиады у тебя всегда удачные, поэтому тебе надо бегать не до 2022-го, а до 2023-го».

Но, к сожалению, с моими жизненными ситуациями касательно Олимпиад, я ещё после Сочи решила не загадывать так далеко. Выступать сезон и на основании его результатов принимать решение о продолжении карьеры», — сказала Юрлова-Перхт в интервью каналу LOOKYANOV в YouTube.

Перед сезоном-2018/19 спортсменка раздумывала над завершением выступлений в биатлоне, но осталась и выиграла серебряную медаль чемпионата мира в Эстерсунде в масс-старте.

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