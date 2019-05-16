Утверждён состав юниорской сборной России по биатлону на сезон-2019/20

Правление Союза биатлонистов России утвердило состав юниорской сборной для централизованной подготовки к сезону-2019/20, а также тренерский штаб команды.



Старший тренер по резерву (юниорский и юношеский составы) — Николай Большаков.

Тренеры юниорской сборной: Сергей Шестов, Павел Спиридонов (юниоры); Александр Андреев, Александр Хлусович (юниорки).

Тренеры юношеской сборной: Евгений Панков, Игорь Охотников, Евгений Пчёлкин.

Состав сборной России. Юниоры

Алексей Вагин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов, Кирилл Бажин, Никита Матвеев, Александр Мяконький, Евгений Емерхонов, Дионис Родунер.

Запас: Михаил Первушин, Александр Бектуганов.



Юниорки

Анастасия Кайшева, Ксения Довгая, Анна Григорьева, Анастасия Батманова, Арина Пантова, Анастасия Халиуллина, Эмма Тимербулатова, Амина Иванова.

Запас: Анастасия Шевченко, Ксения Шнейдер, Полина Плюснина.

Сегодня, 16 мая, юниорская сборная РФ приступила к первому этапу подготовки на сборе в Белокурихе.