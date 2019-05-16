Утверждён состав юниорской сборной России по биатлону на сезон-2019/20

Правление Союза биатлонистов России утвердило состав юниорской сборной для централизованной подготовки к сезону-2019/20, а также тренерский штаб команды.
Старший тренер по резерву (юниорский и юношеский составы) — Николай Большаков.
Тренеры юниорской сборной: Сергей Шестов, Павел Спиридонов (юниоры); Александр Андреев, Александр Хлусович (юниорки).
Тренеры юношеской сборной: Евгений Панков, Игорь Охотников, Евгений Пчёлкин.
Состав сборной России. Юниоры
Алексей Вагин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов, Кирилл Бажин, Никита Матвеев, Александр Мяконький, Евгений Емерхонов, Дионис Родунер.
Запас: Михаил Первушин, Александр Бектуганов.
Юниорки
Анастасия Кайшева, Ксения Довгая, Анна Григорьева, Анастасия Батманова, Арина Пантова, Анастасия Халиуллина, Эмма Тимербулатова, Амина Иванова.
Запас: Анастасия Шевченко, Ксения Шнейдер, Полина Плюснина.
Сегодня, 16 мая, юниорская сборная РФ приступила к первому этапу подготовки на сборе в Белокурихе.
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