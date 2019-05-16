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Российская биатлонистка сменила фамилию

Российская биатлонистка сменила фамилию
Другие / Биатлон 0

Российская биатлонистка Анастасия Морозова, ставшая женой Никиты Поршнева, взяла фамилию мужа. Об этом спортсменка сообщила в своём «инстаграме». Свадьба состоялась 10 мая в Саратове.

«Одна фамилия на двоих. Поршневы», — написала спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» биатлонистки.

Поршнев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, победитель Универсиады-2019 в Красноярске в индивидуальной гонке, неоднократный чемпион России.

Его супруга является победительницей и призёром этапов Кубка IBU и чемпионата России.

Никита вошёл в основной состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2019/20, Анастасия попала в резервную команду. Первый этап Кубка мира следующего сезона пройдёт в Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.

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