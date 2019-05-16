Российская биатлонистка сменила фамилию
Российская биатлонистка Анастасия Морозова, ставшая женой Никиты Поршнева, взяла фамилию мужа. Об этом спортсменка сообщила в своём «инстаграме». Свадьба состоялась 10 мая в Саратове.
«Одна фамилия на двоих. Поршневы», — написала спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» биатлонистки.
Поршнев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, победитель Универсиады-2019 в Красноярске в индивидуальной гонке, неоднократный чемпион России.
Его супруга является победительницей и призёром этапов Кубка IBU и чемпионата России.
Никита вошёл в основной состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2019/20, Анастасия попала в резервную команду. Первый этап Кубка мира следующего сезона пройдёт в Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.
Морозова: благодаря гостям наша свадьба с Поршневым удалась
Поршнев — о свадьбе с Морозовой: одной семьёй мы стали гораздо раньше
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