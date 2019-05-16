Вяльбе назвала дату свадьбы Сергея Устюгова и Елены Соболевой

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе огласила дату свадьбы Сергея Усюгова и Елены Соболевой. В конце апреля стало известно, что лыжник Сергей Устюгов сделал предложение Елене Соболевой, которая также выступает за сборную России.

«А теперь спешу поздравить тех, кто угадал дату регистрации Серёжи и Лены — 9 августа!» — написала Вяльбе.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Вяльбе.

Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), многократный призёр чемпионатов мира, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/17. В прошедшем сезоне Устюгов занял второе место в общем зачёте «Тур де Ски».

Соболева на прошедшем чемпионате России выиграла золото в гонке на 50 км.