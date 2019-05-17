Тихонов — об уходе Дальмайер: начинаем рыться в грязном белье?

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил мнение о завершении спортивной карьеры 25-летней немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер.
«У каждого спортсмена есть право решать свою судьбу, есть оно и у Дальмайер. Мы же начинаем сразу подозревать её в допинге, начинаем рыться в грязном белье. В России сейчас есть проблемы с допингом, даже президент страны в интервью из Красноярска говорил об этом.
Никакой странности в уходе Дальмайер я не вижу. Ранее завершала карьеру Магдалена Нойннер – она вышла замуж, забеременела, родила. А мы сразу начинаем писать о том, что она рано закончила. Мы всё время ищем у кого-то что-то, когда у самих рыло в пуху! У меня даже мысли не закрадывается, что у Дальмайер брали десятки проб. Всё было в полном порядке.
Я сожалею только о том, что на следующем чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве не будет Дальмайер. Из-за этого не будет борьбы и конкуренции, не будет её ослепительной улыбки, добродушного отношения к болельщикам и к прессе. Но она решила завершить карьеру – это её право. Я постараюсь поинтересоваться, почему Лаура приняла такое решение: может, она выходит замуж, хочет заняться альпинизмом, или хочет стать матерью и создать семью», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.
- 17 мая 2019
-
17:29
-
16:59
-
16:51
-
16:23
-
16:05
-
15:47
-
15:21
-
14:51
-
14:45
-
14:34
-
14:17
-
13:45
-
12:56
-
11:49
-
11:19
-
10:37
-
10:20
-
09:35
-
09:15
-
00:42
-
00:04
- 16 мая 2019
-
23:07
-
22:31
-
21:56
-
21:28
-
20:52
-
20:15
-
19:48
-
19:20
-
18:27
-
18:08
-
17:11
-
16:44
-
16:10
-
15:27