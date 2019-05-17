Тихонов — об уходе Дальмайер: начинаем рыться в грязном белье?

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил мнение о завершении спортивной карьеры 25-летней немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер.

«У каждого спортсмена есть право решать свою судьбу, есть оно и у Дальмайер. Мы же начинаем сразу подозревать её в допинге, начинаем рыться в грязном белье. В России сейчас есть проблемы с допингом, даже президент страны в интервью из Красноярска говорил об этом.



Никакой странности в уходе Дальмайер я не вижу. Ранее завершала карьеру Магдалена Нойннер – она вышла замуж, забеременела, родила. А мы сразу начинаем писать о том, что она рано закончила. Мы всё время ищем у кого-то что-то, когда у самих рыло в пуху! У меня даже мысли не закрадывается, что у Дальмайер брали десятки проб. Всё было в полном порядке.



Я сожалею только о том, что на следующем чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве не будет Дальмайер. Из-за этого не будет борьбы и конкуренции, не будет её ослепительной улыбки, добродушного отношения к болельщикам и к прессе. Но она решила завершить карьеру – это её право. Я постараюсь поинтересоваться, почему Лаура приняла такое решение: может, она выходит замуж, хочет заняться альпинизмом, или хочет стать матерью и создать семью», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.