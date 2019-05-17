Фигуристка Константинова: про меня говорили: «Господи! Да она толстая!»

Фигуристка из Санкт-Петербурга бронзовый призёр Универсиады-2019 в Красноярске Станислава Константинова рассказала, как оказалась в группе тренера Валентины Чеботарёвой.

«До этого была ситуация, что мы пробовали попасть в группу к Алексею Урманову. Но он нас не взял, потому что тот просмотр был позор. А Валентина Михайловна взяла. Мама была в шоке. Чеботарёва дала испытательный срок, который, наверное, был скорее условным. Она во мне что-то увидела.

Возможно, желание. Помню себя на маленьком катке академии. Он очень тёплый, но я там каталась в шерстяной бабушкиной безрукавке, которую она мне связала. Была вся красная, пыхтела. Ребята уже на тот момент знали все двойные, учили двойной аксель. А я считала, что моя коронка — двойной сальхов, и показывала его.

Наверное, некая уверенность помогла мне освоиться в новом коллективе. Я пришла в более профессиональную среду и превратилась из ребёночка в спортсменку. В группе была большая конкуренция. И в начале было тяжело. Особенно когда про меня говорили: «Господи! Да она толстая! Она ничего не умеет. Ещё и в этой безрукавке пришла. О-о-о. Она с нами идёт на хореографию? Ты не знаешь, что такое «плие». Но спустя год я со всеми дружила, со всеми общалась. И все хотели со мной дружить. Наверное, потому что я каталась хуже. Потом, когда стала чуть лучше, мы как-то не особо дружили», — приводит слова Константиновой Sport24.

Фото доступно в «инстаграме» Станиславы Константиновой.