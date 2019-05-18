Лыжница Матвеева выложила фотографии с венчания

Серебряный призёр чемпионата мира – 2017 в командном спринте (в паре с Юлией Белоруковой), неоднократный победитель и призёр этапов Кубка мира по лыжным гонкам 32-летняя Наталья Матвеева сообщила о венчании с Виктором Головиным, который входит в штаб сборной России. Пара состоит в отношениях уже десять лет. Церемония состоялась 17 мая в Липецке.

«Одно из главных и важных событий нашей жизни!» – написала Матвеева на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии доступны на странице Натальи Матвеевой в «инстаграме».

Матвеева выступает за сборную России с 2004 года. После сезона-2018/19 спортсменка взяла паузу в карьере, чтобы уйти в декрет. После рождения ребёнка Матвеева не исключает возвращения в спорт.