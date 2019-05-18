Загитова будет выступать под любимую песню Медведевой

Тренер и хореограф Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз в своем “инстаграме” поздравил подопечную с 17-летием и сообщил, что показательную программу российская фигуристка будет исполнять под композицию Billie Eilish «Bad guy».
«С днём рождения, моя муза. Где мы могли встретиться ещё в твой день рождения, как не на льду. Новая показательная программа: Billie Eilish — Bad guy», — подписал совместное фото с Загитовой Глейхенгауз.
Фото доступно на странице Даниила Глейхенгауза в «Инстаграм».
Примечательно, что песню «Bad guy» ранее своей любимой назвала другая российская фигуристка Евгения Медведева. Она рассказала, что этот трек постоянно стоит у неё на повторе.
Загитова владеет всеми возможными титулами в женском одиночном фигурном катании – олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхёнчхане, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. Сегодня ей исполнилось 17 лет.
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