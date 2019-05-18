«Чеховские медведи» вышли в финал чемпионата России по гандболу

Гандболисты «Чеховских медведей» вышли в финал чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Во втором матче полуфинальной серии до двух побед «Чеховские медведи» на своей площадке нанесли поражение команде «Университет-Нева» со счётом 28:27. У хозяев самым результативным стал Александр Котов, забивший 11 мячей. У гостей 7 раз отличился Павел Тураев, 5 мячей забил Николай Емельяненко.

В первом встрече в Санкт-Петербурге «Чеховские медведи» одержали победу со счётом 34:24 и выиграли серию – 2-0.

Соперник «Чеховских медведей» определяется в противостоянии московского «Спартака» и команды «Динамо-Виктор».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Второй матч

«Чеховские медведи» (Московская область) – «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — 28:27 (17:15).

Счёт в серии – 2-0.