Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года в Европе

14-летняя российская фигуристка Александра Трусова названа лучшей молодой спортсменкой года в Европе в зимних видах спорта, сообщает «твиттер» Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Двукратная чемпионка мира среди юниоров получила приз в Вене, где проходит семинар EOK.

Фото доступно в «твиттере» ЕОК.

На награду претендовали также австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.

Как победительница, Трусова получила премию для образовательных и тренировочных целей в размере € 15 тыс.

В предыдущие годы в числе претендентов на награду были олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова (2014 год) и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева (2015).