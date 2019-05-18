Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года в Европе

14-летняя российская фигуристка Александра Трусова названа лучшей молодой спортсменкой года в Европе в зимних видах спорта, сообщает «твиттер» Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
Двукратная чемпионка мира среди юниоров получила приз в Вене, где проходит семинар EOK.
Фото доступно в «твиттере» ЕОК.
На награду претендовали также австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.
Как победительница, Трусова получила премию для образовательных и тренировочных целей в размере € 15 тыс.
В предыдущие годы в числе претендентов на награду были олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова (2014 год) и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева (2015).
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