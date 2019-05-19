Коукалова — Дальмайер: спасибо за всё, что ты сделала для мира биатлона

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова с уважением отнеслась к решению соперницы из Германии Лауры Дальмайер завершить карьеру в 25 лет.
«Дорогая Лаура, позволь мне пожелать тебе всего наилучшего в следующей главе твоей жизни. Самое главное, здоровья и любви и мира вокруг каждый день твоей жизни.
Несмотря на то, что мы были соперницами, каждый раз, когда мы стремились к лучшим результатам, я чувствовала, что мы были очень близки друг к другу. Для меня большая честь, что мы вместе участвовали в гонках и так много пережили.
Спасибо за всё, что ты сделала для мира биатлона, заботься о себе, наслаждайся жизнью, искренне надеюсь увидеть тебя в ближайшее время. Огромное уважение и много объятий, Габи», — написала Коукалова на своей странице в «Фейсбуке».
Фото доступно в «Фейсбуке» Габриэлы Коукаловой.
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