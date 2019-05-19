Куклина — Дальмайер: спасибо за эмоции, что ты дарила многим!

Российская биатлонистка Лариса Куклина поблагодарила немку Лауру Дальмайер за успешную карьеру.

«Лаура Дальмайер – двукратная олимпийская чемпионка! Спасибо за твою карьеру! За эмоции, что ты дарила многим! Ты легенда! Я рада, что мне посчастливилось соревноваться с тобой на одних трассах!» – написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, накануне объявила о завершении карьеры в 25 лет. Дальмайер мотивировала своё решение отсутствием необходимой мотивации и целей, к которым она могла бы ещё стремиться.

В настоящее время Дальмайер пишет детскую книжку, посвящённую ответственному использованию природы. Она будет представлена в октябре 2019 года на Франкфуртской книжной ярмарке.