Хореограф Загитовой: отвечу один раз — интервью с Медведевой не видел

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опроверг мнение, что музыка для нового показательного номера Алины Загитовой — композиция Билли Айлиш Bad guy — была выбрана после интервью воспитанницы той же команды Евгении Медведевой, которая теперь тренируется в Канаде. На эту тему в комментариях к посту в «Инстаграме» Глейхенгауза разгорелись жаркие дискуссии.

«Спасибо Жене Медведевой, которая дала тебе такую идею песни для постановки показательного, ведь она же в одном недавнем интервью видеоблогеру сказала, что эта песня этой певицы стоит у неё на повторе, не так ли Даниил?!?!» — спросили хореографа.

«Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали ещё до отпуска, как вернулись, начали ставить», — парировал Глейхенгауз.

Фото: Инстаграм Даниила Глейхенгауза