Архипова стала победительницей Московского полумарафона с новым рекордом трассы

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по легкой атлетике из Чебоксар Татьяна Архипова одержала победу на Московском полумарафоне. Дистанцию протяжённостью 21,1 километра спортсменка преодолела за 1 час 12 минут 25 секунд. Этот результат стал рекордом трассы.
Второе место у другой представительницы Чебоксар — Алины Прокопьевой (01:14:01). Тройку призёров замкнула Елена Седова из Новосибирска (01:15:28).
В мужских соревнованиях победу праздновал Степан Киселёв из Казани. Его результат — 1 час 3 минуты 59 секунд. Вторым финишировал краснодарский легкоатлет Андрей Лейман (01:04:20). Бронзовая медаль досталась Дмитрию Сафронову из Москвы (01:06:11).
В Московском полумарафоне приняли участие около 20 000 человек из 48 стран. Участники могли выбрать любую из трёх предлагаемых дистанций – 5, 10 или 21 километр.
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