Губерниев — о селфи с Кончитой Вурст: нормальная девчонка, любит Россию!

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев на песенном конкурсе Евровидение сфотографировался с австрийским исполнителем Томом Нойвиртом, который выступает в образе бородатой женщины Кончиты Вурст.
«Ооооооо, еееееее!!! Это селфи года!!! Кончита Вурст, огненная и прекрасная!!! Давно не виделись, похорошела с тех пор!!! Нормальная девчонка. Любит Россию, кстати», — написал Губерниев в «Инстаграме».
В 2014 году Вурст одержала победу в конкурсе. На Евровидении — 2019 исполнительница вышла на сцену во время подсчёта голосов. Кончита выбрала эпатажный образ — надела обтягивающий комбинезон в сетку, под которым было видно чёрное нижнее белье. Певица также красовалась в ботинках на шпильке, кепке и со страусиными перьями на руках.
Запись доступна в "инстаграме" Губерниева.
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