Российская гимнастка Дина Аверина выиграла упражнения с обручем на ЧЕ в Баку

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике, проходящем в Баку, Азербайджан. 20-летняя спортсменка первенствовала в упражнениях с обручем. За выступление российская гимнастка набрала 23,300 балла.



Серебряная медаль досталась представительнице Беларуси Екатерине Галкиной, получившей от судей 21,150 балла. Замкнула тройку призёров Николь Зеликман из Израиля с результатом 20,950 балла.



Сестра Дины — Арина Аверина — не сумела пробиться в финальный этап соревнований с обручем. В квалификации она была только 14-й.



Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан

Упражнения с обручем



1. Дина Аверина (Россия) — 23,300

2. Екатерина Галкина (Беларусь) — 21,150

3. Николь Зеликман (Израиль) — 20,950.