Российская гимнастка Дина Аверина выиграла упражнения с обручем на ЧЕ в Баку

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике, проходящем в Баку, Азербайджан. 20-летняя спортсменка первенствовала в упражнениях с обручем. За выступление российская гимнастка набрала 23,300 балла.
Серебряная медаль досталась представительнице Беларуси Екатерине Галкиной, получившей от судей 21,150 балла. Замкнула тройку призёров Николь Зеликман из Израиля с результатом 20,950 балла.
Сестра Дины — Арина Аверина — не сумела пробиться в финальный этап соревнований с обручем. В квалификации она была только 14-й.
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан
Упражнения с обручем
1. Дина Аверина (Россия) — 23,300
2. Екатерина Галкина (Беларусь) — 21,150
3. Николь Зеликман (Израиль) — 20,950.
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