Арина Аверина выиграла ЧЕ в упражнении с булавами, Дина Аверина — с лентой

В Баку (Азербайджан) завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. В упражнении с булавами победу одержала Арина Аверина, её сестра Дина стала второй. Третье место заняла украинка Влада Никольченко.
В упражнении с лентой первенствовала Дина Аверина, второе место заняла Александра Солдатова. Бронзовым призёром стала болгарка Боряна Калейн.
Таким образом, все личные награды поделили сёстры Аверины. Дина выиграла соревнования с обручем и с лентой, Арина стала лучшей с мячом и с булавами.
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан
Булавы
1. Арина Аверина (Россия) – 23,200.
2. Дина Аверина (Россия) – 22,950.
3. Влада Никольченко (Украина) – 22,475.
Лента
1. Дина Аверина (Россия) – 20,400.
2. Александра Солдатова (Россия) – 20,300.
3. Боряна Калейн (Болгария) – 19,750.
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