Арина Аверина выиграла ЧЕ в упражнении с булавами, Дина Аверина — с лентой

В Баку (Азербайджан) завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. В упражнении с булавами победу одержала Арина Аверина, её сестра Дина стала второй. Третье место заняла украинка Влада Никольченко.

В упражнении с лентой первенствовала Дина Аверина, второе место заняла Александра Солдатова. Бронзовым призёром стала болгарка Боряна Калейн.

Таким образом, все личные награды поделили сёстры Аверины. Дина выиграла соревнования с обручем и с лентой, Арина стала лучшей с мячом и с булавами.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан

Булавы

1. Арина Аверина (Россия) – 23,200.

2. Дина Аверина (Россия) – 22,950.

3. Влада Никольченко (Украина) – 22,475.

Лента

1. Дина Аверина (Россия) – 20,400.

2. Александра Солдатова (Россия) – 20,300.

3. Боряна Калейн (Болгария) – 19,750.