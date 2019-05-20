Белорусская биатлонистка объявила о завершении карьеры

31-летняя белорусская биатлонистка Дарья Юркевич приняла решение завершить спортивную карьеру, сообщает Biathlon online.
В 2009 году она была включена в юниорскую сборную Беларуси и выступала на чемпионате мира среди юниоров в Кэнморе. С сезона-2009/10 спортсменка стала привлекаться в основную сборную Беларуси.
В Кубке мира она дебютировала 20 января 2010 года. В индивидуальной гонке в Антерсельве Юркевич с 3 промахами заняла 62-е место.
Лучшим достижением Дарьи стало третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде в сезоне-2016/17. Также она стала третьей в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе в 2014 году.
Юркевич — серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров (2009), бронзовый призёр Универсиады-2011.
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