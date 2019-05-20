Медведева: посмотрела последнюю серию «Игры престолов». Не моё

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об отношении к популярному сериалу «Игра престолов». Премьера заключительной серии состоялась вчера, 19 мая.



«Я посмотрела только последнюю серию с мамой. Это не моё. Извините», — написала Медведева в комментарии в своём «инстаграме».

19-летняя Евгения Медведева также является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), серебряным призёром командного чемпионата мира (2017). Её тренеров является канадец Брайан Орсер.