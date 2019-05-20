Авербух стал постановщиком короткой программы Медведевой

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком короткой программы на сезон-2019/20 для двукратного призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.



«С Женей мы работаем достаточно давно, мы дружны, и в этом году она попросила меня помочь с постановкой её короткой программы. В итоге программу мы сделали вместе, и сейчас Женя её накатывает», – приводит слова Авербуха «Нева сегодня».



В апреле Евгения рассказала, что в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse.

Медведева также является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), серебряным призёром командного чемпионата мира (2017).