Ерохов: говорят, что в группе Тутберидзе девочки лёд едят — нет такого!

Чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов считает, что слухи о жестоком обращении с детьми и многочисленных стрессовых травмах в группе российского тренера Этери Тутберидзе, возникают из зависти.

«Это абсолютно с каждым может случиться. В любых группах это бывают стрессовые травмы, но почему-то такое внимание приковано только к нашей группе. Все говорят, что в нашей группе губят судьбы детей и ломают их, но такого нет, мы сами выбираем этот путь. От травм никто не застрахован. Это могло случиться абсолютно с каждым.

Очень много ребят из нашей группы добиваются успеха. Может, это как зависть какая-то от людей идёт. У меня нет другого объяснения.

Меня всегда возмущало, что только про нашу группу говорят, что у нас ломают детей. Всякие мемы видел, что девочки из нашей группы один лёд едят и больше ничего. Нет такого. У нас девочки нормально питаются, держат вес, не голодает никто у нас. И мальчики тем более», — сказал Ерохов на YouTube-канале Елены Родиной.

19-летний Ерохов занимается в группе Тутберидзе с 2011 года. Сезон-2018/19 он пропустил из-за стрессовой травмы ноги.