«Тюмень» в шаге от финала чемпионата России по мини-футболу

«Тюмень» вышла вперёд в полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу с самарским «Динамо». В третьем матче серии до трёх побед «Тюмень» на выезде нанесла поражение «Динамо» со счётом 5:3. Хозяева пропустили 4 мяча от гостей в первом тайме. После перерыва динамовцы бросились отыгрываться, но не преуспели.

В Тюмени хозяева неожиданно уступили самарцам в первой встрече (1:2), но затем взяли реванш во втором матче (8:2).

Счёт в полуфинальной серии после трёх встреч стал 2-1 в пользу «Тюмени». Четвёртый матч состоится 21 мая в Самаре.

Первым финалистом накануне стал московский «КПРФ».

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Полуфинал. Третий матч

«Динамо» (Самара) — «Тюмень» — 3:5 (0:4).

Голы: Гончаров, 33; Лялин, 35; Потехин, 39 — Батырев, 4; Крыкун, 6; Давыдов, 13; Симаков, 23 (а/г); Коцич, 27.

Счёт в серии — 1-2.