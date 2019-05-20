22-летняя бегунья скончалась, не сумев завершить Кливлендский марафон

22-летняя участница Кливлендского марафона потеряла сознание во время забега и впоследствии умерла, сообщает АР. Тэйлор Сиипо почти завершила забег, когда упала. Она была незамедлительно госпитализирована в университетский госпиталь, но по прибытии в больницу врачи зафиксировали смерть спортсменки. Других подробностей представитель госпиталя не смог придать огласке из-за конфиденциальности сведений о пациенте.

По информации, полученной АР от медицинских экспертов, причина смерти девушки не установлена.

Сообщается также, что перед стартом все 15 тысяч участников подтвердили, что могут бежать при температуре 80 градусов по Фаренгейту (около 27 градусов по Цельсию. – Прим. «Чемпионата»).

Сиипо только этой весной окончила учебное заведение и в ходе учёбы выступала за женскую футбольную команду.

Ранее сообщалось, что один из участников Московского полумарафона скончался после забега.