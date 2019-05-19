Российский бегун скончался во время Московского полумарафона

Россиянин Владимир Корчевский скончался, пробежав 10-километровую дистанцию на Московском полумарафоне. По информации Telegram-канала 112, спортсмену стало плохо, когда он бежал по Лужнецкой набережной. Однако на дистанции Корчевский не обращался к медикам за помощью. Он сумел финишировать, показав результат 57 минут 27 секунд.
Трагедия произошла, когда Корчевский получил награду за участие и покинул территорию «Лужников», где находился финиш соревнований. Бегун почувствовал себя плохо. Подоспевшая медицинская бригада оказала первую помощь, однако спасти Корчевского не удалось.
Московский полумарафон является самым массовым российским стартом и проводится шестой год подряд. В нынешнем году в нём приняли участие около 20 000 человек из 48 стран. Участники могли выбрать любую из трёх предлагаемых дистанций – 5, 10 или 21 километр.
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