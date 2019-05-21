Фигуристка Бойкова в купальнике не затерялась на фоне яркой бугенвиллеи

Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, поделилась фотографией с отдыха. 17-летняя спортсменка позирует в купальнике на фоне ярких цветов бугенвиллеи

«Сегодня про цветы, которые вы видите на фото. Это бугенвиллея или бумажный цветок. Хоть это и цветок и, наверное, многим может показаться, что ничего интересного тут не будет, но это не так… Впервые бугенвиллею обнаружили в Бразилии, ее выращивали в особняках Южной Флориды. Известно, что натуралиста Филибера Коммерсона считали безумным коллекционером растений. Свою славу Коммерсон завоевал тем, что на холмах, окружающих Рио-де-Жанейро, открыл яркое растение, которое назвал в честь своего друга из своей прислуги Богенвилля. Впоследствии этот слуга оказался женщиной. Женщину звали Жанна Барре. Это первая девушка, совершившая кругосветное путешествие», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Александры Бойковой.