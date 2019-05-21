Родионенко: включили в команду Мельникову, которой в Минске делать нечего

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко назвал и прокомментировал состав национальной команды для участия во II Европейских играх в Минске. В столице Беларуси выступят Алия Мустафина, Ангелина Мельникова, Александра Щеколдина, Давид Белявский, Дмитрий Ланкин и Владислав Поляшов.
«Мы нацелены прежде всего на Олимпийские игры 2020 года и хотим перед ними дать практику выступлений на высоком уровне как можно большему количеству гимнастов. Ищем, ищем и будем искать. В перспективе к Олимпиаде нам нужно иметь примерно двойной состав, в который входили бы люди с опытом. Причём, не именитых, а тех, кто будет именитым.
Страна, которая принимает Европейские игры, желая, очевидно, поднять уровень соревнований, поставила условие: один из участников у шести сильнейших сборных – что у мужчин, что у женщин – должен быть медалистом последнего чемпионата Европы. Вот мы и включили в команду Мельникову, которой, если честно, в Минске было бы делать нечего. А у мужчин, выполняя это предписание, мы включили Дмитрия Ланкина, который в апреле выиграл в Щецине бронзу в вольных упражнениях.
Мустафина и Белявский? Оба пропустили апрельский чемпионат Европы в Щецине. А спортсменам нужен соревновательный адреналин», — приводит слова Родионенко «Команда России».
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