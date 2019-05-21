Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми

Швейцарские биатлонисты сфотографировались в обнажённом виде. Фото опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер.
«Леди и джентльмены, позвольте представить вам мужскую сборную Швейцарии сезона-2019/20», — написал Вегер.
В прошедшем сезоне лучший результат у швейцарцев в личном зачёте показал Вегер – 14-е место в мужском тотале, а Лена Хекки стала 26-й у женщин. В Кубке наций мужская и женская команды Швейцарии стали девятыми.
В основной состав на сезон были включены: Селина Гаспарин, Лена Хекки, Беньямин Вегер. В команду A попали Ирен Кадуриш, Элиза Гаспарин, Жереми Финелло, Мартин Егер, Зерафин Вистнер. В команду B вошли: Айта Гаспарин, Зузанна Майнен, Марио Долдер, Никлас Хартвег, Элиджиус Тамборнино, Нико Салутт, Себастьян Штальдер.
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