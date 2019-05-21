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Сериал о играющей легенде американского футбола Брэди получил премию «Эмми»

Сериал о играющей легенде американского футбола Брэди получил премию «Эмми»
Другие / Прочие виды спорта 0

Сериал Tom vs Time, в котором повествуется история квотербека клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Ингленд Пэтриотс» Тома Брэди, получил спортивную награду «Эмми». Об этом сообщает в официальном «твиттере» награды.

В сериале раскрываются детали подготовки 41-летнего спортсмена к сезону и его личной жизни – женой спортсмена является известная модель Жизель Бюндхен.

Tom vs Time выиграл награду в борьбе с сериалами про американскую теннисистку Серену Уильямс и британский футбольный клуб «Манчестер Сити».

Том Брэди – шестикратный победитель Супербоула, четырёхкратный MVP Супербоула.

Спортивная премия «Эмми» – второстепенная награда «Эмми», вручаемая отдельно от прайм-таймовой версии.

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