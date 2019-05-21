Сотникова назвала Буянову своей второй мамой

Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристка Аделина Сотникова поздравила с 56-м днём рождения тренера Елену Буянову. Сотникова выиграла золото на Олимпиаде в Сочи, будучи подопечной Буяновой. В 2017 году Аделина перешла к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

«Сегодня на свет появился дорогой мне человек. С Еленой Германовной мы прошли всё! Огонь и воду! Я всю жизнь буду благодарить бога за такого тренера и маму! Да, у меня их две! Сколько мы работали, терпели, плакали, радовались. Это того стоит! Это каждый спортсмен проходит со своим тренером! И не представляете, насколько я счастлива, что этот человек вёл меня по этой дороге! Дорожу, ценю, люблю! С нём рождения! Очень сильно вас люблю», — написал Сотникова.

Пост доступен в «инстаграме» Аделины Сотниковой.