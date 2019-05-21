Хованцев объяснил отсутствие лидеров сборной России по биатлону в Белокурихе

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о ходе предсезонного сбора в Белокурихе.
«Сейчас в Белокурихе находятся шесть команд: две основные (мужская и женская), две резервные (мужская и женская), две юниорские команды – всего около 60 человек. В расположении национальной команды пока нет Александра Логинова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева, Екатерины Юрловой-Перхт, которые отсутствуют по уважительным причинам.
Это втягивающий сбор, то есть у спортсменов идёт адаптация к беговым нагрузкам, приводим в рабочее состояние мышцы, создаём базу на период подготовительной работы, отрабатываем стрелковые навыки и технику.
Если рассказывать про распорядок дня, то в первой половине у нас проходят тренировки, во второй – стрелковая часть и приём процедур. Что касается условий для спортсменов, то здесь для нас комфортные условия проживания, широкий ассортимент блюд на «шведской линии», подготовлены объекты для тренировок, а самое главное – можно поправить своё здоровье. Здесь прекрасная лечебная база», — цитирует Хованцева официальный сайт СБР.
Биатлонисты пробудут в Белокурихе до конца мая.
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