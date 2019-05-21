Глава РУСАДА: допинг стал неотъемлемой частью спорта

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, какие регионы страны больше всего борются с допингом.

«Допинг стал неотъемлемой частью спорта. Когда мы фиксируем рост антидопинговых нарушений более 100% в 2018 году по сравнению с 2017-м по нарушению правил доступности — это печально. Это значит, что наши спортсмены отстраняются просто из-за того, что они нарушают эти правила. Я отдаю себе отчёт и в том, что часть из них используют препараты и таким образом уклоняются от тестирования.

Наша главная задача — сделать территории, свободные от допинга. Наиболее деятельные регионы в отношении борьбы с допингом — Белгородская область, Коми, Алтай, Красноярский край. Но есть регионы, отличившиеся со знаком минус. В этой связи мы не будем заключать формальные договоры с этими регионами», — цитирует Гануса «Р-Спорт».